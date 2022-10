Material foi levado para a 36ª DP (Santa Cruz) - PMERJ

Publicado 26/10/2022 16:54 | Atualizado 26/10/2022 17:53

Rio - Três suspeitos de integrarem uma milícia foram presos nesta quarta-feira (26) em uma operação realizada por policiais militares em comunidades de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz), por meio de informações do Disque Denúncia, foram até as comunidades do Aço, Três Pontes, Cesarão, Antares e Rola para combater um grupo paramilitar que atua na região.

De acordo com a PM, um suspeito foi preso no Antares e outros dois em Três Pontes. Os policiais ainda apreenderam um revólver calibre 38, um simulacro de pistola, munições, rádios transmissores e aparelhos celulares.

Os presos, que não tiveram a identidade revelada, e os materiais foram encaminhados para a 36ª DP (Santa Cruz). Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo.

Questionada, a Polícia Civil ainda não confirmou se os suspeitos ficaram detidos ou foram liberados devido a semana da eleição.