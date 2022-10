Carro é atingido por articulado do BRT - Reprodução / TV Globo

Publicado 27/10/2022 11:03 | Atualizado 27/10/2022 11:06

Rio - Um carro colidiu com um ônibus do BRT da linha 41 (Madureira x Recreio) na manhã desta quinta-feira (27), na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações divulgadas pela Mobi-Rio, o acidente aconteceu após um veículo de passeio realizar uma conversão proibida na rua Rua Cândido Benício, próximo à estação Ipase, no corredor Transcarioca do sistema.

O quartel de Campinho do Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h50 para o local do acidente. De acordo com a corporação, três vítimas, ainda não identificadas, foram atendidas e liberadas na hora.

Os demais passageiros do articulado foram encaminhados para outro BRT.