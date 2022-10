Subtenente Deilson Santiago - Reprodução/Redes sociais

Subtenente Deilson SantiagoReprodução/Redes sociais

Publicado 27/10/2022 07:51 | Atualizado 27/10/2022 08:02

Rio - Familiares e amigos se despedem na tarde desta quinta-feira (27) do policial militar Deilson Santiago Rodrigues, de 51 anos, morto em uma tentativa de assalto na última terça-feira (25). O velório do subtenente acontece às 12h e o corpo será sepultado às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade de Paciência, na Zona Oeste. A vítima acabou morrendo ao trocar tiros com suspeitos na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte.

O policial era lotado na Diretoria Geral de Pessoal (DGP), estava na corporação desde 1997 e deixa esposa e duas filhas. Na tarde desta quarta-feira (26), parentes do PM estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo e, muito abalados, não quiseram falar sobre o caso. O crime aconteceu na noite de terça-feira, quando o policial estava em frente à base da 3ª CIA do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e foi alvo de assaltantes. Houve troca de tiros e Deilson acabou sendo baleado.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu. Um dos suspeitos do ataque contra o militar, que era ligado ao tráfico de drogas da favela do Nova Holanda, no Complexo da Maré, deu entrada na mesma unidade de saúde e também morreu. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) agora buscam identificar os outros envolvidos, que estavam em veículo modelo Corolla, na cor prata.

O Disque Denúncia divulgou um cartaz que pede informações sobre os suspeitos pela morte de Deilson para ajudar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da especializada a prender os envolvidos. Com a morte do subtenente, já chega a 44 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, em 2022.

Ao todo, morreram 30 policiais militares; cinco policiais civis; quatro militares da Marinha e um da Aeronáutica; dois policiais penais; um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase); e um guarda municipal. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.