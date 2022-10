Acidente entre um ônibus e 9 carros na Linha Vermelha - Divulgação

Publicado 28/10/2022 10:44

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus da linha 323 (Castelo x Bananal) e nove carros deixou um homem ferido na manhã desta sexta-feira (28) na Linha Vermelha. A colisão ocorreu perto do ao 22º BPM (Maré).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel da Ilha do Fundão foi acionado às 7h15 para a ocorrência. Ainda de acordo com a corporação, Marcio Luiz da Silva, de 47 anos, que estava em um dos carros, foi encaminhado, com estado de saúde moderado, para o Centro de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador.

fotogaleria De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), duas faixas de cada uma das pistas, precisam ser ocupadas para o trabalho das equipes. O acidente provocou grande retenção na via durante boa parte da manhã.

A CET-Rio e a Polícia Militar também deram apoio.