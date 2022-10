Ação social promete muita diversão no Alemão - Bruno Itan / Voz das Comunidades

Publicado 28/10/2022 11:28

Rio - Uma ação social voltada para a criançada será realizada neste sábado (29) no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio e promete trazer muita diversão para os moradores da comunidade. O evento acontece na rua Engenheiro Manoel Segurado, 228, das 9h às 16h.

O Pintando 7 retorna depois de dois anos parados por conta da pandemia. O projeto está na sua 9ª edição e foi criado com o intuito de levar alegria às crianças do Complexo. Além de diversas brincadeiras, a criançada poderá participar de oficinas de corte de cabelo, tranças, pintura de rosto, contação de história, bijuteria de miçangas e muitas outras atividades.

A programação também conta com muitos brinquedos infláveis e distribuição de cachorro-quente, picolés e açaí.



Para Geisa Pires, coordenadora de Responsabilidade Social, a paralisação do evento nesses dois anos foi triste, mas necessária para garantir a segurança das crianças.



“Dois anos depois, finalmente iremos voltar com a ação e estamos bem felizes e animados para o dia do Pintando o 7. Infelizmente não temos muitas diversões para as crianças na comunidade e esse dia faz com que elas possam se divertir de maneira livre, curtindo cada brinquedo e cada oficina disponibilizadas para eles, para, literalmente, pintarem o sete”, comentou Geisa.