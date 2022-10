Termo de cessão foi assinado pelo secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Divulgação

Publicado 28/10/2022 12:17

Rio – O Governo do Estado cedeu, nesta quinta-feira (27), um imóvel na Rua da Carioca, no Centro, para ser utilizado como sede do Grupo Arco-Íris. A entidade é conhecida pela forte atuação em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria do Governo do Estado, a ONG receberá a propriedade do imóvel por 20 anos, com possibilidade de renovação contínua caso sejam comprovadas a realização de ações e prestação de serviços voltados à melhoria da qualidade de vida da comunidade.

"É um dia histórico para a população LGBTI+ do Rio de Janeiro. A entidade tem quase 30 anos de existência. A mais antiga em funcionamento no estado e uma das mais antigas no Brasil, que agora, de fato, tem um lugar para chamar de seu, para acolher com apoio jurídico, social e psicológico, além de um espaço de convivência e para produzir uma série de ações voltadas para melhoria da qualidade de vida dessa população", destacou Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco Iris de Cidadania LGBTI+.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Julio Saraiva, do superintendente de Políticas para LGBTI+, Ernane Alexandre Pereira, e de membros do Grupo Arco-Íris.

Segundo Cláudio Nascimento, a organização implantará diversos projetos sociais, no campo da assistência social, educação, cultura e promoção e defesa dos direitos.

"Hoje é um marco! Há décadas esse movimento LGBTI+ do Estado do Rio espera por esta oportunidade para o Grupo Arco-Íris ter uma sede própria. Estamos muito felizes com a Superintendência da Políticas LGBTI+, juntamente com o Governo do Estado, por promover a cessão deste imóvel. Esperamos poder construir políticas públicas reais com o grupo, sempre grande parceiro desse programa e da Superintendência”, afirmou Ernane Alexandre.