Cachorrinha, levada durante assalto, é encontradaDivulgação

Publicado 28/10/2022 12:59

Rio - "Não sei explicar o quanto estou feliz". Assim Kátia Azevedo Rocha resumiu a felicidade do reencontro com a cachorrinha Zara, de 4 anos, que havia sido levada por bandidos, no último fim de semana, após um assalto ao carro da família, em Belford Roxo, na Baixada.

Após intensos apelos nas redes sociais por informações que levassem ao paradeiro do animal, a família conseguiu ter Zara de volta. A cadela, da raça lulu da boomerang, foi achada na rua por uma pessoa que a reconheceu após ver o vídeo postado por um profissional do petshop que ela frequentava.

Tutora de cachorrinha encontrada agradece ajuda da população #ODia

Crédito: Divulgação pic.twitter.com/Q8iMs77KYJ — Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2022

Nas imagens, o funcionário contava sobre o assalto e pedia a ajuda da população de Belford Roxo para recuperar a cachorrinha. Impressionado com o caso, um morador da cidade fez contato com a loja e informou que sabia onde estava Zara. Em seguida, o funcionário do estabelecimento conseguiu buscar a cadela na rua e a levou para os tutores.

"Estou muito grata a todas as pessoas que ajudaram a encontrar ela. Não sei explicar o quanto estou feliz, apenas muito obrigada a todos que fizeram a divulgação", agredeceu Kátia.