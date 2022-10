Em outubro de 2017, traficantes sequestraram uma ambulância da UPA da Maré, levando um médico junto, para atender um bandido ferido após troca de tiros com policiais da UPP local - Banco de Imagens

Publicado 31/10/2022 09:30

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu, em flagrante, por uso de documento falso e falsidade ideológica, na tarde do último domingo (30), um dos líderes de uma facção criminosa que atua em todo o estado. De acordo com informações divulgadas pela corporação, o bandido, que não teve a identidade divulgada, atuava na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, e foi preso enquanto passava por uma cirurgia de cateterismo, em um hospital da Ilha do Governador, na Zona Norte, onde havia se internado com documentos falsos.

Ainda segundo a PF, o suspeito possui envolvimento no episódio do sequestro do médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maré , em outubro de 2017, quando traficantes armados invadiram o local, roubaram uma ambulância e obrigaram o profissional a seguir com os bandidos para socorrer um criminoso ferido.

Agentes federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Grupo de Investigações Sensíveis de Facções (GISE/RJ) conduziram o suspeito à Superintendência da Polícia Federal, onde o caso foi registrado.

Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.