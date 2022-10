PM apreendeu 66 quilos de maconha, 24 quilos de anfetamina, 23 quilos de epinefrina, 17 quilos de cafeína e mais de 40 quilos de outras substâncias, no bairro Parque Prazeres, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense - Divulgação / PMERJ

Publicado 31/10/2022 09:36

Rio - A Polícia Militar (PM) apreendeu 66 quilos de maconha, 24 quilos de anfetamina, 23 quilos de epinefrina, 17 quilos de cafeína e mais de 40 quilos de outras substâncias, na noite do último domingo (30), no bairro Parque Prazeres, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



De acordo com informações da assessoria da corporação, uma equipe do batalhão da cidade foi acionada para verificar a denúncia de um esconderijo de drogas na região. Durante a busca, os agentes encontram o material dentro de três tonéis, enterrados em um matagal. Ninguém foi preso.



A ocorrência foi registrada na 146ª DP (Guarus).