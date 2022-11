Prefeitura abre licitação para gestão do Parque da Catacumba, com investimento total mínimo de R$ 2,5 milhões - Divulgação / Prefeitura

Publicado 01/11/2022 09:04 | Atualizado 01/11/2022 09:30

Rio - A prefeitura lançou, na última segunda-feira (31) o edital para a concessão do Parque da Catacumba, na Lagoa, Zona Sul do Rio. A empresa vencedora será a que se comprometer em pagar o maior valor inicial para o município, com o lance mínimo estabelecido em R$ 350 mil.



Segundo o plano do poder municipal, a nova gestora atuará pelos próximos 25 anos e deverá investir no espaço, ao longo do contrato, um valor total de, no mínimo, R$ 2,5 milhões, além de manter o acesso gratuito para a população. O dinheiro deverá ser utilizado em reformas no local.



Além de gerir o funcionamento do parque, o projeto estipula a quem assumir o contrato, a necessidade de reformar os equipamentos de turismo e esportes de aventura, como arvorismo, escalada e trilhas. A prefeitura garante que será instalado um novo mobiliário e que as obras de arte expostas ao ar livre serão mantidas.



Além do Parque da Catabumba, o governo municipal planeja realizar o mesmo tipo de parceria para outros lugares de preservação na cidade.



"Nós queremos oferecer serviços de qualidade para visitação e lazer com um parceiro que investirá na cidade. A contrapartida do privado pela possibilidade de explorar o local é entregar para o carioca uma área de lazer completa e resgatar pontos turísticos que o próprio morador da cidade não frequenta tanto quanto deveria", ressaltou o diretor de estruturações de projetos da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), Lucas Costa.



O vice-prefeito e secretário municipal do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, destacou a manutenção da gratuidade no acesso ao equipamento e os benefícios que a concessão trará na gestão do parque. "A cidade e o carioca só têm a ganhar com a concessão dos parques municipais. O acesso continuará gratuito e novas opções de lazer serão ofertadas, tornando a estrutura mais robusta, o que vai atrair ainda mais visitantes, incluindo turistas, aos nossos espaços integrados à natureza. O Rio é uma das cidades que saiu na frente e, certamente, essa iniciativa poderá servir de inspiração para outras regiões do nosso país", comentou Caldeira.



Após um período fechado para a realização de obras de revitalização, o parque reabriu em 2020, com novos bancos instalados, jardins reformados e mais de 30 estátuas recuperadas, além da inauguração de um parque infantil e uma academia para a terceira idade.



A licitação está marcada para o dia 30 de novembro. Os interessados poderão tirar dúvidas pelo endereço de e-mail parquedacatacumba@cdurp.com.br, ou pelo telefone (21) 2153-1450.

A extinta Favela da Catacumba

A área que hoje corresponde ao parque, já compreendeu a antiga Favela da Catacumba, com cerca de dois mil barracos e mais de dez mil habitantes. Após a destruição de partes da comunidade, provocada por sucessivos incêndios, ela acabou sendo removida totalmente em 1970 e os moradores que viviam no local foram realocados para outras regiões. Nove anos depois, em 1979, o Parque Natural Municipal da Catacumba foi inaugurado.