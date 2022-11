Vila Olímpica do Mato Alto abre mais de 600 inscrições para atividades esportivas - Divulgação

Publicado 01/11/2022 09:27

Rio - A Vila Olímpica Professor Manoel José Gomes Tubino, mais conhecida como Vila Olímpica do Mato Alto, está com mais de 600 vagas disponíveis para todas as modalidades incluindo natação, hidroginástica, balé e pilates. As inscrições começam nesta terça-feira (1), na secretaria do local. Há opções para todas as faixas etárias.

Além disso, serão disponibilizadas novas turmas de judô no turno da manhã, às quartas e sextas, e de balé, às terças e quintas. Ambas para crianças de 3 a 5 anos. "A Vila Olímpica do Mato Alto é uma ótima opção para quem deseja praticar atividade física gratuitamente. São muitas modalidades disponibilizadas. Esperamos que todos possam aproveitar essa oportunidade", diz o secretário municipal de Esportes, Francisco Bandeira.

fotogaleria Os documentos necessários para a inscrição dos maiores de 18 anos são cópias da identidade, do CPF e do comprovante de residência. Os menores de idade devem apresentar cópias da carteira de identidade ou certidão de nascimento, da identidade e CPF do responsável, comprovante de residência e declaração escolar.

As inscrições são realizadas na secretaria da Vila de terça a sábado, das 7h às 12h, e das 13h às 17h. As senhas serão distribuídas a partir das 7h. Somente pai, mãe, avós ou irmãos maiores de idade poderão fazer a inscrição de menores.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato através do telefone: (21) 3228-8061. A Vila Olímpica fica na Rua Candido Benício, 2.973, Mato Alto, na Praça Seca.