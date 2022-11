Prefeitura do Rio retoma as vistorias de táxis, ônibus, vans e kombis - Divulgação

Prefeitura do Rio retoma as vistorias de táxis, ônibus, vans e kombisDivulgação

Publicado 01/11/2022 10:36

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes do Rio voltou a realizar as vistorias de táxis, ônibus, vans e kombis (SPPO, STPL, STPC, TEC, fretamento e transportes escolares), no posto do Guerenguê, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

A informação foi divulgada pela assessoria da pasta nesta terça-feira (1). A Secretaria também disponilizou o calendário regular para as diversas categorias de veículos.

Confira

Transporte Escolar:

2ª vistoria – Finais de placa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: vistoria até 30/11/2022

STPC – Kombi – Fabricação a partir de 2009:

2ª vistoria – Finais de placa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: vistoria até 23/12/2022

Outros transportes:

– Finais de placa 06, 16, 26, 36, 56, 66, 76, 86 e 96: vistoria até 11/11/2022

– Finais de placa 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 e 97: vistoria entre 16/11/2022 e 30/11/2022

– Finais de placa entre 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e 98: vistoria entre 01/12/2022 e 13/12/2022

– Finais de placa entre 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 e 99: vistoria entre 14/12/2022 e 23/12/2022