Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam um homem que transportava drogas pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução / Internet

Publicado 01/11/2022 10:36

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam, na madrugada desta terça-feira (1º), um homem que transportava drogas pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Niterói, na Região Metropolitana. A identidade dele não foi divulgada.

Durante a revista, os agentes encontraram 4,5 mil tabletes de maconha e 4 mil pinos de cocaína no interior do veículo. O valor total da carga foi avaliado em R$ 140 mil.



De acordo com informações da corporação, uma equipe da unidade verificava uma ocorrência no bairro Rio do Ouro, quando os policiais suspeitaram de um carro que passava pela rodovia e o abordaram. O motorista afirmou aos policiais que teria buscado o material na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio, e estaria transportando as drogas para a favela do Lixão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro).