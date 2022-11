Motociclista se acidentou na atração conhecida como 'globo da morte' - Divulgação

Publicado 03/11/2022 11:24

Rio - Um motociclista sofreu uma queda durante a apresentação circense, na tarde da última quarta-feira (2), no bairro do Leblon, na Zona Sul.



Eduardo Henrique Nunes, de 23 anos, caiu enquanto fazia manobras na atração conhecida como "globo da morte", no espetáculo Abracadabra, promovido pelo Reder Circus. Segundo relatos de espectadores do show, a apresentação continuou mesmo após o acidente.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, homens do quartel da Gávea foram acionados para o atendimento no local e socorreram Eduardo. O homem estava com escoriações no corpo e foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, também no Leblon, na Zona Sul.



Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que o motociclista foi atendido, liberado e passa bem.



No perfil do circo, em uma rede social, testemunhas do acidente reclamaram sobre a continuidade do espetáculo mesmo após a queda. "Aguardando informações a respeito do acidente", comentou um perfil.



"Sinceramente eu achei um absurdo o espetáculo ter continuado. Uma falta de respeito sem fim", publicou outra usuária.



"Saímos sim, logo em seguida ao acidente. Exatamente para não impressionar mais as crianças e porque, para a gente, o espetáculo se encerrou ali", relatou uma mãe que estava com os filhos durante a apresentação.

Espectadores do show, que presenciaram a queda do motociclista, reclamaram nas redes sociais da falta de posicionamento do Reder Circus Reprodução / Instagram

O DIA tenta contato com o Reder Circus. O espaço está aberto para manifestação.