Renovação de matrículas na rede estadual de ensino do Rio começa nesta quinta-feira, dia 03 de novembro - Foto: Divulgação

Renovação de matrículas na rede estadual de ensino do Rio começa nesta quinta-feira, dia 03 de novembro Foto: Divulgação

Publicado 03/11/2022 10:05 | Atualizado 03/11/2022 10:19

Rio - A Secretaria de Estado de Educação do Rio abriu, nesta quinta-feira (3), o período de renovação de matrículas para o ano letivo de 2023. Os alunos já matriculados poderão realizar o procedimento até o dia 16 de novembro.



A renovação on-line acontece em duas etapas. Para os alunos que querem permanecer no mesmo curso e turno, o período para a renovação será até o dia 10 de novembro. Já para os estudantes que pretendem solicitar mudança de curso ou turno (ou ambos), o prazo vai de 11 a 16 do mesmo mês.



Para a renovação, se o responsável ou aluno, caso seja ele maior de idade, não tiverem acesso à internet, poderão comparecer à unidade escolar para realizar a renovação.