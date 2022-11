Disque Denúncia pede informações sobre os responsáveis pela morte de empresário - Divulgação

Publicado 03/11/2022 08:18 | Atualizado 03/11/2022 08:27

Rio - O Disque Denúncia divulgou, na última quarta-feira (02), um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do empresário Alexandre Pinheiro Ignez, de 37 anos, morto, na madrugada do domingo dia 23 de outubro, no Flamengo, na Zona Sul do Rio

Ele tinha saído de uma casa de show, quando teve seu carro fechado por um veículo com criminosos armados, que roubaram joias e o carro. A vítima levou um tiro no peito, chegou a ser levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.Agentes da Delegacia de Homicídios (DHC) buscam informações em câmeras de segurança e com testemunhas, que possam ajudar na identificação dos autores do crime. O caso é tratado como latrocínio (Roubo Seguido de Morte).Denuncie a identificação dos envolvidos na morte do empresário ao Disque Denúncia através da Central de Atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp (021) - 99973 1177 ou do aplicativo do Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.