Bruno sonhava em ser lutador profissional, afirma mãe da vítimaReprodução

Publicado 03/11/2022 09:43 | Atualizado 03/11/2022 10:08

Rio - O professor de artes marciais Bruno Esteves de Mello, de 39 anos, morto durante operação em Manguinhos, Zona Norte do Rio, na última terça-feira (1º) , será velado, a partir das 10h, na Associação de Moradores do Parque João Goulart, em Manguinhos, e enterrado, às 15h, nesta quinta-feira (3), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte da capital.

DIA, disse que o sonho de seu filho era se tornar um lutador profissional e que, no sábado passado (29), durante um campeonato, ele havia vencido duas das três lutas que disputou e que ele iria para São Paulo competir. Na manhã de quarta-feira (2), a mãe e a mulher do lutador foram ao Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo . Teresa Esteves, de 63 anos, mãe de Bruno, em conversa com o, disse que o sonho de seu filho era se tornar um lutador profissional e que, no sábado passado (29), durante um campeonato, ele havia vencido duas das três lutas que disputou e que ele iria para São Paulo competir.

"Sempre foi um menino educado", disse Teresa, que disse que quando Bruno foi preso anteriormente por porte de armas, os policiais a agradeceram pela educação do rapaz. Agora, Teresa pede justiça e revela que o professor de artes marciais deixa seis filhos.

Teresa afirmou também que policiais tentaram forjar a cena do crime. Foi encontrada junto ao corpo uma pistola, dando a entender de que a vítima estaria armada e teria trocado tiros com os agentes. No entanto, segundo a mãe, o filho era canhoto e a arma foi achada empunhada na mão direita.

Sobre a operação

De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizavam uma ação, nesta terça-feira (1º), para repressão de roubo e transbordo de cargas, quando viram um grupo ao redor de mercadorias na rua Leopoldo Bulhões.

Ainda segundo a Civil, os agentes tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos fugiram. Na ocasião, foram ouvidos disparos de arma de fogo. Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais foram acionados para o local em busca de apoiar as equipes da DRFC.



Questionada sobre a morte, a Civil respondeu que Bruno Esteves de Mello tinha anotações criminais por porte/posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou uma perícia no local.