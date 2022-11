Chegada de frente fria fez a temperatura cair em todo o estado - Arquivo/Cleber Mendes/ Agência O Dia

Chegada de frente fria fez a temperatura cair em todo o estadoArquivo/Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 03/11/2022 08:30 | Atualizado 03/11/2022 09:01

Rio - A chegada do mês de novembro trouxe uma frente fria para os cariocas que esperavam sol e calor. Nesta quinta-feira (3), a temperatura fica entre 16°C e 22°C, o dia será nublado e com pancadas de chuva isolada a qualquer hora. De acordo com o Inmet, este é o dia 3 de novembro mais frio desde 2008, quando o sistema atual passou a ser usado. Nesta quinta, o sol deve aparecer por entre as nuvens em determinados pontos da cidade.

Segundo o Alerta Rio, a previsão é de chuva fraca a moderada, principalmente durante o período da tarde. As temperaturas seguem amenas devido à influência de uma massa de ar polar que atua no Sul e em parte do Sudeste do Brasil.

No momento, nuvens baixas atuam sobre todo o município. Núcleos de chuva atuam sobre a Zona Norte nas proximidades do maciço da Tijuca e ocasionam chuva fraca a moderada na região.

Até às 9h de hoje, segundo o alerta de ressaca da Marinha do Brasil, as ondas podem chegar até três metros de altura. Após o horário, o mar vai continuar e as ondas diminuem para até dois metros e meio.

Na sexta-feira (4), o tempo permanece fechado, com máxima de 24°C e mínima de 15°C no Rio. O céu fica encoberto, mas não há previsão de chuvas. Desde segunda-feira (31), a cidade está em estágio de mobilização devido às condições do tempo.

Ainda segundo o Inmet, a frente fria já deixou a cidade e seguiu em direção ao nordeste, mas o frio continuou no Rio de Janeiro e faz com que as temperaturas permaneçam baixas até a próxima semana.

Por conta das chuvas, segundo o Centro de Operações Rio, as passagens subterrâneas na Avenida Armando Lombardi, na altura da estação de metrô Jardim Oceânico, precisaram ser interditadas nos dois sentidos devido a formação de um bolsão d'água. Equipes da Prefeitura já foram acionadas.