Alunos do 8º ano da Escola Municipal José de Alencar participam de aula prática sobre fiscalização de combate ao despejo irregular de esgoto - Divulgação / Águas do Rio

Publicado 03/11/2022 11:04

Rio - Alunos do 8º ano da Escola Municipal José de Alencar, em Laranjeiras, participaram de uma simulação de fiscalização da concessionária Águas do Rio contra o despejo irregular de dejetos no Rio Carioca, que passa por bairros da Zona Sul e do Centro. O projeto tem como objetivo conscientizar sobre como o mau uso de uma rede de esgoto pode impactar a natureza, e a importância do saneamento básico. A iniciativa faz parte de uma série de ações de despoluição do curso d´água, que inclui atividades do programa de educação ambiental da empresa, o Saúde Nota 10, em parceria com o projeto Esse Rio é Meu.



Vestido com capacete e colete, assim como os demais colegas, o aluno Marcelo Santana, de 13 anos, elogiou a experiência. “Achei muito legal e inovador, porque é muito difícil escutarmos alguém falando desses assuntos. Às vezes não sabemos a importância desses trabalhos que vimos. Falam sempre em jogar lixo no lixo, mas não é só isso. É diferente ver fora da sala, não é só imagem, nós vimos como realmente as coisas funcionam”, contou o estudante.



Uma das incentivadoras da ação, a professora Yasmim Mello, que tem formação em saneamento básico, frisou a importância da iniciativa. “A atividade de campo é sempre muito importante porque ela é complementar ao que ensinamos em sala. Eles viram na prática como se dá a questão do nosso saneamento e dimensão de uma operação, além de tudo que está envolvido por trás das questões de água e esgotamento sanitário. Os alunos demonstraram interesse, até mesmo na questão da formação dos técnicos e como desenvolver nas profissões”, explicou a educadora.

Na Rua José de Alencar, em Santa Teresa, na Zona Central, os jovens de 13 e 14 anos puderam ver de perto as diferentes etapas de uma ação de fiscalização. Primeiro acompanharam a fiscalização por vídeo, com a inserção de uma câmera dentro da rede de esgoto para identificar possíveis danos na tubulação, como fissuras, fazendo uma espécie de ‘endoscopia’ da rede.

Estudantes participam de simulação de fiscalização por vídeo da rede de esgoto, em Santa Teresa, na Região Central do Rio Divulgação / Águas do Rio



Em seguida, foi realizado um teste com corante, onde o técnico da concessionária derrama o líquido em um ponto e, em outro, é possível verificar a passagem da água com coloração diferente. Utilizando um reagente em pó, um pequeno vazamento na rua foi analisado, sendo constatada a presença de cloro, levando os estudantes ao diagnóstico de que o problema se encontrava em uma tubulação de água potável. Para finalizar, os alunos puderam ver uma rede de água pluvial.

Turma de alunos da rede pública observa testagem com reagente, na rede de esgoto do bairro Santa Teresa, na Região Central do Rio Divulgação / Águas do Rio



“A escola é um ambiente de formação, ideal para despertar a conscientização dos jovens para a importância do saneamento e os cuidados com as redes de água e esgoto. E quando esse aprendizado é aliado à prática gera tanto o entendimento quanto o engajamento são maiores. Eles serão multiplicadores dessas mensagens. Por isso, nossa proposta é ampliar esse projeto para outras escolas”, relatou Marcella Gonçalves, integrante do setor de Responsabilidade Social da concessionária.



Rio Carioca



Conhecido como um dos rios mais emblemáticos, por ser o primeiro a abastecer a cidade, o Rio Carioca passa pelos bairros de Santa Teresa, Cosme Velho, Laranjeiras e Flamengo até desaguar na Baía de Guanabara.