Corpo de Carlos Rodrigo do Nascimento foi encontrado próximo a Praça do Bandeirantes, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo - Reprodução

Corpo de Carlos Rodrigo do Nascimento foi encontrado próximo a Praça do Bandeirantes, no bairro Raul Veiga, em São GonçaloReprodução

Publicado 07/11/2022 17:44 | Atualizado 07/11/2022 17:50

Rio - Carlos Rodrigo do Nascimento, de 42 anos, desaparecido desde sexta-feira passada (4) após ter saído para cobrar o pagamento de aluguéis, foi encontrado morto, neste domingo (6), próximo à Praça do Bandeirantes, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e encaminharam o caso para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Segundo relatos de familiares, o corpo de Carlos foi encontrado com marcas de tortura. Além disso, afirmam que o carro e os documentos da vítima teriam sido roubados.



A Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e que diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias da morte.