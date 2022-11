Segundo a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), a macrodrenagem destes rios já gerou mais de 300 empregos, diretos e indiretos - Divulgação

Publicado 07/11/2022 17:39

Rio - As intervenções realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Ambiente e Inea nos rios Registro e Viegas, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, atingiram a marca de 25% dos serviços concluídos. As obras abrangem a canalização desses cursos d’água e urbanização de suas margens, visando diminuir as enchentes decorrentes do transbordamento dos rios, proporcionado segurança ambiental e melhoria na qualidade de vida dos moradores.

De acordo com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, as obras surgiram com objetivo de reduzir os danos humanos e estruturais em situações de chuvas fortes nas localidades mais afetadas. “Estamos trabalhando para que essa obra, assim como as que estamos fazendo em Petrópolis, na Região Serrana, se traduza em segurança para os moradores em caso de temporais”.

Segundo a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), a macrodrenagem destes rios já gerou mais de 300 empregos, diretos e indiretos, compreendendo um investimento de R$ 80 milhões do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (Fecam). A previsão de conclusão total do projeto é janeiro de 2024, confirmando que esse é o maior investimento de infraestrutura da história da Zona Oeste.

A secretaria ainda reiterou de que além das obras, o projeto contempla a construção de um boulevard com ciclovias, praças e espaços de convivência, que vão integrar áreas verdes e de lazer, além da recuperação e recapeamento das vias adjacentes. As ações vão revitalizar os bairros e levar mais qualidade de vida para os moradores de Bangu e Senador Camará.

"Nunca houve um investimento como esse na região. Além de garantir segurança ambiental, estamos levando tranquilidade aos moradores da Zona Oeste, que tanto sofrem com os impactos das chuvas fortes, além de revitalizar os bairros, construindo áreas verdes e de lazer para a população", destacou o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo Brito.

O trecho prioritário definido para esta intervenção compreende aproximadamente 3,6 km de canalização dos dois rios, com seções variadas, incluindo a implantação de caixa de detenção (reservatórios de amortecimento de cheias) na parte de montante; construção de galerias em concreto armado, implantação, substituição e reconstrução de pontes e passarelas e urbanização e recomposição de vias.