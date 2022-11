Militares atuam no combate ao fogo em fábrica de móveis em Cavalcanti - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 09/11/2022 12:13 | Atualizado 09/11/2022 12:42

Rio - Militares do Corpo de Bombeiros seguem combatendo um incêndio de grandes proporções que atingiu a loja Castelo dos Móveis na noite desta terça-feira (8) , na Rua Silva Vale, em Cavalcanti, na Zona Norte. Além de uma loja, o local abriga a fábrica do estabelecimento em dois galpões que foram totalmente consumidos pelo fogo. Os militares continuam atuando nesta quarta-feira (9), no controle de pequenos focos em um deles e não há previsão de encerramento do trabalho.