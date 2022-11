Durante a ação, os gentes apreenderam uma arma, celulares e moto - Divulgação

Rio - Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam, na madrugada desta quarta-feira (9), uma dupla suspeita de praticar roubos no bairro de Campinho, na Zona Oeste do Rio.

Os agentes realizavam um policiamento pela região quando foram informados dos assaltos. Em seguida, a equipe iniciou as buscas e encontrou dois homens agindo de forma suspeita ao lado de uma moto.

Após a abordagem, os policiais encontraram uma arma e seis celulares dentro de uma mochila. Os agentes verificaram que a moto era roubada e foi apreendida.



A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).