Agentes do 41º BPM recuperam carga em Irajá - Divulgação

Publicado 09/11/2022 13:05 | Atualizado 09/11/2022 15:28

Rio - Policiais militares do 41º BPM (Irajá) recuperaram uma carga de cigarros avaliada em R$ 1,7 milhão no bairro de Irajá, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (9).



De acordo com informações divulgadas pela corporação, a equipe foi alertada sobre uma movimentação suspeita de homens de moto em torno de um caminhão que passava pela região. O grupo de bandidos fugiu com a chegada dos policiais.



Segundo a PM, o motorista não sofreu ferimentos.