Suspeito teve traumatismo cranianoRedes Sociais

Publicado 10/11/2022 13:31

Rio - Um homem morreu atropelado na manhã desta quinta-feira (10) em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, após tentar assaltar um caminhão. O caso aconteceu próximo à pista do BRT.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 41º (Irajá) foi acionada para uma ocorrência de roubo de carga na Rua Engenheiro Mário de Carvalho. O comando da unidade informou que dois suspeitos teriam tentado abordar um motorista que passava pelo trecho.

Ainda de acordo com a PM, o motorista do caminhão jogou o veículo para cima dos assaltantes e atropelou um dos suspeitos, que morreu no local.

Bombeiros do quartel de Ricardo de Albuquerque foram acionados por volta das 9h05 e, segundo a corporação, a vítima teria aproximadamente 30 anos. Ele teve um traumatismo craniano. A identidade, no entanto, não foi divulgada.

O outro suspeito conseguiu fugir. A PM também informou que os policiais encontraram uma arma e uma mochila usada pelo suspeito na tentativa de assalto.

A área foi isolada e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pelo caso, foram chamados para realização de uma perícia.