Roberto Guilherme deixa a esposa, Sheila Nunes, com quem estava casado há 56 anos, e dois filhos, Willian e ValeskaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/11/2022 17:26 | Atualizado 11/11/2022 17:53

Rio - O corpo do Roberto Guilherme, de 84 anos, foi cremado nesta sexta-feira (11), no Crematório e Cemitério da Penitência no bairro do Caju, na Zona Norte do Rio. A cerimônia de cremação, restrita a amigos e familiares, ocorreu às 17h. Ele deixa a esposa, Sheila Nunes, com quem estava casado há 56 anos, e dois filhos, Willian e Valeska.



O ator lutava contra um câncer há alguns anos e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio. Ele ficou marcado por seu papel em 'Os Trapalhões', o Sargento Pincel, que vivia brigando com o Soldado 49, interpretado por Renato Aragão.



"Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então, algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz, melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre! Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês", diz a mensagem da família do ator nas redes sociais.



Já nos Stories do Instagram, parentes disseram: "Descanse em paz, melhor pai, marido, avô e amigo do mundo! Deus te receba nos braços. Amor eterno!".