O foragido foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação

O foragido foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca)Divulgação

Publicado 11/11/2022 17:28 | Atualizado 11/11/2022 17:31

Rio - Um homem sem a identificação revelada foi preso, na manhã desta sexta-feira (11), na Rua Afonso Tunay, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele é procurado pela Justiça do Estado da Paraíba, acusado de homicídio e tráfico de drogas.

O suspeito foi abordado pela equipe do Segurança Presente. De acordo com os policiais, ele ficou bastante nervoso com a situação. Com isso, os agentes consultaram o banco de dados do cadastro nacional dos procurados e verificaram pedidos de prisão expedidos pela Justiça da Paraíba. Os crimes foram cometidos nas cidades de Sapé e João Pessoal.

O procurado foi preso e encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca).