CoronavírusReprodução Internet

Publicado 16/11/2022 18:17 | Atualizado 16/11/2022 18:18

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quarta-feira (14), 8.804 novos casos de covid-19 e 13 mortes nas últimas 24 horas. Com esses números, o estado chegou ao total de 2.568.178 casos confirmados e 75.924 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.



A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%, segundo o painel de monitoramento da Covid-19 da SES. A condição dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) segue indisponível.



De acordo com a atualização, a taxa de letalidade caiu para 2,96%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Vacinação



O Vacinômetro do Estado do Rio indica que, até o domingo (6), foram aplicadas 39.790.271 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14.5 milhões são da primeira dose, 13.1 milhões da segunda, 7.8 milhões da terceira dose e 3.3 milhões do segundo reforço.



De acordo com o painel, 80% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.