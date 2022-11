Agentes apreenderam armas, celulares e R$ 30 mil - Divulgação

Publicado 17/11/2022 15:44 | Atualizado 17/11/2022 15:45

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de ser o líder da milícia que atua na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, foi preso nesta quarta-feira (16) enquanto participava de um churrasco na região. Ele é apontado como integrante da maior milícia do Rio, comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Outras duas pessoas foram presas e R$ 30 mil foram apreendidos na operação realizada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após os policiais receberem informações de que criminosos estavam em um churrasco num bar da comunidade. Os agentes foram ao local e localizaram o líder do grupo. De acordo com as investigações, ele recebia ordens de criminosos de Campo Grande, também na Zona Oeste.



Na operação, a equipe também prendeu o dono do bar, que estava com uma pistola na cintura, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. No carro dele foram apreendidos R$ 30 mil. Em depoimento, o homem apresentou diversas versões para a origem do dinheiro, mas os agentes investigam se a quantia é proveniente de extorsão. Um terceiro homem foi preso com a chave de um veículo roubado.



Os detidos responderão por constituição de milícia privada. Dois deles também foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e o terceiro por receptação de veículo roubado.