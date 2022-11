Vereador de Duque de Caxias, Carlinhos da Barreira (MDB) foi preso nesta sexta, acusado de comandar um grupo de agiotagem e extorsão. Na foto, o parlamentar chega à sede da Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta

Publicado 17/11/2022 16:46 | Atualizado 17/11/2022 16:54

Rio - O Tribunal Reginal Eleitoral do Rio (TRE-RJ) decidiu, na sessão plenária desta quarta-feira (16), pela cassação do mandato eletivo do vereador de Duque de Caxias Carlos Augusto Sodré, o Carlinhos da Barreira, por infidelidade partidária. A decisão foi tomada de forma unânime pelo desembargadores.

De acordo com a decisão, a corte entendeu que o político se desfiliou do MDB, partido pelo qual foi eleito em 2020, sem atender as regras previstas de justa causa, conforme determina a legislação eleitoral. Não ficaram comprovadas a discriminação política e o desvio de programa partidário, motivos alegados pelo vereador para deixar a agremiação.

Carlinhos da Barreira está preso desde outubro desse ano. Mesmo em prisão domiciliar, o ex-vereador fez campanhas políticas na rua durante o período eleitoral. Em razão disso, ele teve um pedido de prisão preventiva expedido em setembro.

Na ocasião, o Ministério Público informou que o político havia se escondido para não ser preso e estava protegido pela lei eleitoral. Devido à proximidade com a eleição, Carlinhos só poderia ser preso caso fosse pego em flagrante.