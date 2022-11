Material foi apreendido após confronto na comunidade Morro do Castro, em São Gonçalo - Divulgação / PMERJ

Material foi apreendido após confronto na comunidade Morro do Castro, em São GonçaloDivulgação / PMERJ

Publicado 17/11/2022 16:07

Rio – Três homens foram feridos, nesta quinta-feira (17), em um confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) na comunidade Morro do Castro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Os suspeitos, que não tiveram a identificação divulgada, foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Não há informação sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para checar uma denúncia de criminosos armados na estrada Bento Pestana e, no local, foram atacados por disparos de arma de fogo. Após confronto, a equipe capturou quatro suspeitos, três dos quais estavam feridos e receberam socorro. Com eles, foi realizada a apreensão de dois fuzis, uma pistola, rádios comunicadores e farto material entorpecente.

Informações preliminares da PM indicam que um dos presos é o chefe do tráfico na comunidade. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).