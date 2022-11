Planetário do Rio oferece programação gratuita em comemoração de seu aniversário - Divulgação

Publicado 17/11/2022 16:23

Rio - O Planetário do Rio completa 52 anos neste sábado (19) e a data será comemorada com uma programação especial e gratuita para visitantes de todas as idades. Há décadas o espaço dedica-se a difundir astronomia e ciência e oferece cultura e lazer de qualidade aos cariocas.

Entre a agenda, destacam-se a sessão de cúpula "Brincando entre estrelas", o Museu do Universo e mesas de debates com os temas "Duas doses de ciência" e "Como as redes sociais ajudam a popularizar a astronomia?".

fotogaleria Veja abaixo a programação completa:

13:15 h - Sessão de Cúpula Brincando Entre Estrelas

Celeste e seu gato Mourão adoram ficar admirando o céu à noite. Nesta aventura eles vão mostrar as constelações e fazer uma viagem pelos planetas, sempre com muita imaginação.

14h - Duas doses de Ciência - Os equipamentos culturais na linha de frente contra a Covid-19

Na mesa, o Diretor do Museu da República, Mário Chagas e o Presidente da Fundação Planetário irão dialogar sobre os desafios de estarem na linha de frente da vacinação contra Covid-19 com centenas de milhas de doses aplicadas. A mesa tem duração prevista de 40 minutos e terá espaço para perguntas do público.

15h - Sessão de Cúpula Céu do Rio de Janeiro

Sessão ao vivo com um(a) astrônomo(a). O céu muda de aspecto ao longo do ano. Nesta sessão o(a) astrônomo(a) mostrará as principais constelações visíveis no céu da cidade do Rio de Janeiro e as estrelas mais conhecidas. Muitas curiosidades sobre os astros e até lendas associadas às constelações serão abordadas.

15h45 - Como as redes sociais ajudam a popularizar a astronomia?

Na Mesa: Como as redes sociais ajudam a popularizar a astronomia? O geocientista e influcenciador Sérgio Sacani e o astrônomo Naelton Araújo irão bater um papo descontraído sobre como as redes sociais podem potencializar a divulgação científica e afins. A mesa tem duração prevista de 45 minutos e terá espaço para perguntas do público.

Atividades contínuas (sem hora marcada, das 13h às 17h)

Museu do Universo

O Museu do Universo é composto por três andares, sendo dois deles destinados a exposições temporárias e um ocupado pela exposição permanente, que contém Experimentos Interativos e a Nave Escola.

Trilha Educativa

A trilha educativa é uma visita guiada pelo planetário abordando a história da astronomia, desde o conhecimento dos povos antigos até a criação de novas tecnologias que hoje nos proporcionam conhecer o universo. Essa atividade dura em média 30 minutos e será possível aprender sobre como era feita a contagem de tempo dos povos originários, o funcionamento de um relógio de sol, sobre a arqueoastronomia, como a meridiana funciona baseada no movimento do sol e também sobre a astronomia pré-telescópica. O astrolábio e a esfera armilar também serão objeto de estudo durante a visita, que mostrará curiosidades sobre tabela periódica, lua, telescópios e outros temas.

Caminhando na Lua

Atividade imersiva com uso de capacete e espelhos que simula como seria caminhar na lua dentro de um ambiente cenográfico.

Vivenciando a deficiência

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e o Planetário do Rio proporcionarão um desafio aos visitantes. Uma tarde vivenciando experiências da pessoa com deficiência em diversos ambientes com o objetivo de levar informações, conscientização e quebra de barreiras. Adultos e crianças irão vivenciar a deficiência visual, além de subirem e descerem rampas de acessos de cadeira de rodas.

Pêndulo Mundial

Uma inédita constelação de pêndulos interligados em vários países para explicar princípios geofísicos que estão por trás da variação da gravidade que sentimos ao longo da latitude. Esta é uma atividade interativa a partir do uso de tabletes e um pêndulo físico no Museu do Universo.

Poemas para viagem

Atividade cultural que consiste na construção de um poema a partir de uma conversa com um poeta que conduzirá a sessão. As pessoas sentarão à mesa, falarão sobre um assunto e levarão um poema para viagem feito na hora.

Serviço:



Todas as atividades serão gratuitas mediante inscrição prévia ou de acordo com disponibilidade na hora. Para se inscrever, clique Todas as atividades serão gratuitas mediante inscrição prévia ou de acordo com disponibilidade na hora. Para se inscrever, clique aqui . Inscrições sujeitas à lotação do espaço.

Endereço - Rua Vice-Governador Rubens Berardo, 100 - Gávea, Rio de Janeiro - RJ, 22451-070