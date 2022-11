Vacinação acontece das 9h às 14h, no Conjunto Habitacional Beato João Paulo II, na Avenida Santa Cruz, 7.190 - Divulgação

Vacinação acontece das 9h às 14h, no Conjunto Habitacional Beato João Paulo II, na Avenida Santa Cruz, 7.190Divulgação

Publicado 17/11/2022 16:22 | Atualizado 17/11/2022 16:39

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) promovem, neste sábado (19), a última data extra da campanha de vacinação antirrábica em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. A imunização acontece das 9h às 14h, no Conjunto Habitacional Beato João Paulo II, na Avenida Santa Cruz, 7.190. Na ação, podem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade, desde que estejam saudáveis.

A campanha de vacinação antirrábica teve início em agosto e chegou ao fim no dia 5 de novembro, além de datas extras que foram inseridas no calendário ao longo da campanha. No total, foram mais de 465 animais atendidos em todo o município. O objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal contra a raiva na cidade do Rio de Janeiro, visto que a vacinação antirrábica é a melhor forma de prevenção e controle da doença. A raiva não é notificada no município do Rio em cães e gatos há 27 anos e, em humanos, há 36 anos.

“O resultado da campanha deste ano foi positivo. A adesão da população à vacinação antirrábica é fundamental para manter a prevenção e o controle da doença no município. É importante que as pessoas se conscientizem que a vacina é segura e eficaz, e a única forma de prevenção e proteção contra a raiva para os seus animais e também para todos ao redor”, disse a presidente do Ivisa-Rio, Aline Borges.

Os cariocas que perderam algum dia da campanha podem levar os seus animais para vacinar no Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, na Zona Norte, ou no Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho, em Santa Cruz, Zona Oeste. As unidades oferecem a vacina antirrábica gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.