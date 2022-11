No Complexo do Chapadão, dois suspeitos foram baleados e a PM apreendeu duas pistolas e um rádio transmissor - Divulgação/Polícia Militar

No Complexo do Chapadão, dois suspeitos foram baleados e a PM apreendeu duas pistolas e um rádio transmissorDivulgação/Polícia Militar

Publicado 18/11/2022 08:11

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta sexta-feira (18), operações em diversas favelas da Zona Norte do Rio e da Baixada Fluminense. Equipes atuam contra o crime organizado no Complexo do Chapadão, entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque; no Morro do São João, no Engenho Novo; além de nas comunidades dos Bancários; Boogie Woogie; Morro do Dendê; Parque Royal; Praia do Rosa e Querosene, na Ilha do Governador; e da Lagoa, no município de Magé.

De acordo com a PM, dois suspeitos foram baleados durante uma troca de tiros com equipes do 41º BPM (Irajá), no Complexo do Chapadão. Com eles, foram apreendidos duas pistolas, munições e um rádio transmissor. A corporação ainda não informou se a ação é realizada para localizar envolvidos na morte do major do Corpo de Bombeiros, Wagner Luiz Melo Bonin , que teve o corpo encontrado carbonizado e com marcas de tiro dentro de um carro na comunidade.

Policiais do #41BPM acabaram de deixar dois suspeitos baleados após serem atacados por disparos de armas de fogo no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Com eles, duas pistolas, munições e um rádio transmissor foram apreendidos. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/1sS2giKDNX — @pmerj (@PMERJ) November 18, 2022

A vítima foi sequestrada por traficantes do bairro de São Matheus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na última quarta-feira (16), enquanto tirava fotos de barricadas instaladas na comunidade da Jaqueira, onde morava. A PM chegou a realizar, nesta quinta-feira (17), uma operação na região. Na noite de ontem, um suspeito foi preso após confessar o crime, durante uma abordagem na Avenida Brasil, em Irajá, na Zona Norte do Rio.

Já no Morro do São João, atuam a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Nas comunidades da Ilha do Governador, a ação é realizada também por militares do BAC, do 17º BPM (Ilha do Governador) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Na favela da Lagoa, na Baixada Fluminense, atuam policiais do 34º BPM (Magé). Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões. A PM ainda não informou os objetivos das operações.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.