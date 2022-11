Os suspeitos foram encaminhados para a 5ªDP (Centro) - Divulgação

Publicado 18/11/2022 13:11

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, em flagrante, três suspeitos de roubar um veículo na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira (18).

A vítima teve o carro roubado na Avenida Passos e pediu ajuda aos policiais na base do Segurança Presente. Enquanto relatava o incidente, ela viu o carro passar na Avenida Presidente Vargas.

Em seguida, a equipe iniciou a perseguição aos suspeitos em fuga, que acabaram sendo presos. Após a revista, foram encontrados todos os documentos da vítima e uma réplica de arma.

O trio foi encaminhado para a 5ªDP (Centro), onde a ocorrência foi registrada.