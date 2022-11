Após verificação de dados, foi constatado que o veículo era produto de roubo - Divulgação

Rio – Policiais do 18º BPM prenderam, na madrugada deste sábado (19), um homem que dirigia um carro roubado em Jacarepaguá, na Zona Oeste.



De acordo com informações divulgadas pela corporação, uma equipe do batalhão de Jacarepaguá estava patrulhando a região quando, a partir de uma denúncia, abordou um carro na comunidade de Rio das Pedras, local com forte atuação de milícia.

Após verificação de dados, foi constatado que o veículo era roubado. Além do automóvel, a polícia apreendeu com o suspeito uma réplica de pistola, dois telefones celulares e documentos.



O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).