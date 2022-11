BRT Transoeste terá interdições por conta de obras - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/11/2022 11:42 | Atualizado 19/11/2022 11:44

Rio- Devido a obras do BRT Transoeste, a CET-Rio informou que a calha do corredor será interditada nesta segunda-feira (21) a partir das 7h na altura do Túnel Vice-Presidente José Alencar. O BRT será desviado para a faixa adjacente. Para viabilizar o procedimento será necessário interditar o trecho entre a Av. das Américas na altura do Túnel Vice-Presidente José Alencar e a Av. Dom João VI na altura da estação do BRT Ilha de Guaratiba, sentido Santa Cruz, entre os dias 21/11 (segunda-feira) e 18/03/2023. O BRT será desviado para fora da calha, permanecendo na faixa adjacente e retornando para a calha logo após o trecho interditado. Como rota alternativa, é sugerida a utilização da Serra da Grota Funda.



A operação terá a participação de agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego que trabalharão para manter a fluidez, orientar os motoristas e efetuar os bloqueios durante a intervenção. Os tempos dos sinais serão ajustados para melhorar a fluidez da via. Além disso, será utilizada sinalização especial para orientar e alertar os motoristas. A CET-Rio alerta para a necessidade de se respeitar a sinalização, seguir as orientações dos agentes de tráfego e, também, evitar trafegar na região da obra durante a interdição, utilizando rotas alternativas.