Carro roubado colidiu com viatura da UPP Borel e com outro automóvel que passava pelo local - Divulgação / PMERJ

Carro roubado colidiu com viatura da UPP Borel e com outro automóvel que passava pelo localDivulgação / PMERJ

Publicado 24/11/2022 17:18 | Atualizado 24/11/2022 17:26

Rio – Policiais do 6º BPM e da UPP Borel prenderam em uma ação conjunta, nesta quinta-feira (24), um homem na Tijuca, Zona Norte do Rio, pelo roubo de um carro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

De acordo com a PM, agentes foram alertados sobre o crime e realizaram cerco tático na Rua Conde de Bonfim. No local, o carro roubado colidiu com a viatura da UPP e com outro automóvel que passava pela região.