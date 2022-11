O estado tem um total de 2.617.100 casos confirmados e 76.041 óbitos desde o início da pandemia - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 24/11/2022 17:22 | Atualizado 24/11/2022 17:27

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta quinta-feira (24), 7.907 novos casos nas últimas 24 horas e registrou 18 mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.617.100 casos confirmados e 76.041 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.



A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).



De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 2,91%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

