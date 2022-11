José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, foi preso nesta quinta-feira (24) - Reprodução

Publicado 25/11/2022 16:03 | Atualizado 25/11/2022 19:56

Rio – José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, foi transferido para o Batalhão Especial Prisional (BEP) da Polícia Militar, em Niterói, Região Metropolitana, nesta sexta-feira (25), mesma unidade prisional que seu pai está preso. A transferência foi realizada pela Polícia Federal. A decisão é da juíza Rosália Monteiro Figueira, da 3ª Vara Federal Criminal, onde o processo tramita sob sigilo. A audiência de custódia manteve a prisão de José Eduardo.O filho do ex-governador foi preso na tarde de quinta-feira (24) . Ele estava foragido após a Justiça Federal expedir um mandado de prisão contra ele, na quarta-feira (23). Mas José Eduardo se apresentou espontaneamente na superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá.José Eduardo era um dos principais alvos da operação "Smoke Free" – ação conjunta da PF e do Ministério Público Federal, com apoio da U.S Homeland Security Investigations (HSI), para desmantelar uma criminosa armada e transnacional especializada em comércio ilegal de cigarros – e um dos gerentes de uma organização criminosa "armada e transnacional" , de acordo com o MPF, dedicada à vendas ilegais de cigarro, que chegou a gerar prejuízo de cerca de R$ 2 bilhões à União.