O céu vai variar de nublado a parcialmente nublado durante a semanaArquivo Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 26/11/2022 13:18 | Atualizado 26/11/2022 13:25

Rio – Depois do último fim de semana de muito sol e praias lotadas, os cariocas terão o céu de sábado parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca a moderada e trovoadas a qualquer momento.

Além disso, o município segue em estágio de mobilização desde as 2h30 desta quinta-feira (24). Este é o segundo nível em uma escala de cinco e há riscos de ocorrências de alto impacto, segundo o sistema Alerta Rio, da prefeitura.

A máxima prevista é de 29º C na cidade do Rio, com mínima de 22º C. Ainda de acordo com o Alerta Rio, o fim de semana se encerrará sob céu encoberto e chuva fraca a moderada isolada, ou seja, chuva em alguns lugares do Rio.

Na tarde deste sábado (26), o esperado é de 29º C na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Centro e Zona Norte. Já nas zonas Sul e Oeste, os termômetros alcançarão a máxima de 28ºC. Durante a noite, as temperaturas caem e ficam entre 19º C e 22º C, com céu encoberto por nuvens.

Por sua vez, o domingo (27) amanhecerá com céu parcialmente nublado, mas a possibilidade de chuva fraca a moderada isolada permanece, com máxima prevista de 27ºC e mínima de 19ºC.

A segunda-feira (28) terá cenário similar, com temperaturas entre 27º C e 20º C.

As pancadas de chuva passam a se concentrar apenas durante a tarde na terça e na quarta-feira. No entanto, o céu seguirá nublado a parcialmente nublado mesmo de manhã, e as temperaturas variam de 20º C a 29º C.