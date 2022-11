Reforço continua na segunda-feira durante o jogo da seleção brasileira - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Reforço continua na segunda-feira durante o jogo da seleção brasileira Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 26/11/2022 08:45

Rio - A Polícia Militar elaborou um planejamento especial de segurança para este fim de semana, com reforço de policiamento na orla carioca e nas cidades litorâneas do estado do Rio, por meio da Operação Verão, e mobilização de agentes somente para atuarem antes, durante e depois da Parada do Orgulho LGBTQIA+, que acontece na tarde deste domingo (27), na Avenida Atlântica, na Zona Sul da capital fluminense.

De acordo com a PM, na orla do município do Rio haverá efetivo de cerca de 700 policiais de batalhões de área e de unidades do Comando de Operações Especiais (COE), além do Comando de Polícia Especializada (CPE). Já para a Parada LGBTQIA+, serão aproximadamente 500 militares atuando no desfile. O esquema especial do fim de semana vai contar com apoio de aeronaves do Grupamento Aeromóvel (GAM), equipadas com imageador para transmissão de imagens em tempo real para a central de comando.



Na segunda-feira (28), também haverá reforço de policiamento para garantir a segurança durante a transmissão do jogo da seleção brasileira contra a equipe suíça pela Copa do Mundo em espaços públicos. Na orla de Copacabana, serão cerca de 300 policiais militares no entorno da arena Fifa Fan Fest, além de equipes no Parque de Madureira e no entorno do estádio Nilton Santos, o Engenhão.