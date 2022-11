A ocorrência foi registrada na 10ª DP (Botafogo) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/11/2022 12:27

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em ação conjunta com o Grupamento de Intervenção Tática (GIT) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) trocaram tiros com suspeitos de tráfico durante uma operação na comunidade Santa Marta, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (26).

De acordo com a PM, os agentes chegaram no local em um blindado e foram atacados pelos criminosos. Após o tiroteio, na localidade 'Cantão', a equipe apreendeu granadas e uma grande quantidade de drogas.

Além disso, um homem com mandado de prisão em aberto foi encaminhado para a 10ª DP (Botafogo), onde a ocorrência foi registrada.