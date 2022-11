Indicadores precoces da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro seguem em alta, segundo a Secretaria de Estado de Saúde - Foto Divulgação/Decom

Publicado 26/11/2022 10:29

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta sexta-feira (25), que os indicadores precoces da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro seguem com tendência de alta. A análise considera os dados registrados nas semanas epidemiológicas 45 (6 a 12 de novembro) e 46 (13 a 19 de novembro). No período analisado, o número de casos por início dos sintomas passou de 23.259 para 26.794, o que representa um aumento de 13,78%.

“É fundamental que a população continue se vacinando e completando o esquema vacinal. As vacinas são seguras e ajudam a evitar as formas graves e óbitos pela doença”, reforçou o secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Atualmente, as taxas de positividade de antígeno e RT-PCR mantêm a tendência de alta. Entre os dias 13 e 19 de novembro, foram realizados 36190 testes de antígeno (5.170 por dia em média), sendo a positividade de 31%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados 3.380 (média de 482 exames por dia), com positividade de 40%. Na semana de 06 a 12 de novembro, a positividade dos testes de antígeno estava em 32%, e a dos exames de RT-PCR, em 33%.

Os atendimentos de casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual tiveram aumento de 61% no período analisado. Na semana de 13 a 19 de novembro, foram registrados 1.193 atendimentos, sendo 1.106 adultos. Já na semana de 6 a 12 de novembro, foram 838 atendimentos, sendo 738 de adultos.

As solicitações de leitos para tratamento da Covid-19 também seguem com aumento, com uma média de 31 pedidos por dia, sendo 13 para UTI e 18 para enfermaria. Na semana de 6 a 12 de novembro, a média de solicitações era de 20 leitos por dia, sendo 11 para enfermaria e 10 para UTI.

Na última onda causada pela variante Ômicron, em janeiro e fevereiro de 2022, a média diária de solicitações de leitos chegou a 177, incluindo enfermaria e UTI. Já no pico da onda causada pela variante Gama, em março de 2021, a média diária chegou a 422 solicitações.

Taxa de vacinação

A taxa de vacinação no estado do Rio de Janeiro foi diminuindo conforme as doses de reforço foram aumentando. O número de aplicações da primeira dose foi de 13.885.228, com uma porcentagem de quase 100% de cobertura em todas as faixas etárias. Já as aplicações da segunda dose permanecem altas, ainda com 13 milhões no estado do Rio.

Entretanto, ao se iniciar as doses de reforço, esses números caem bruscamente. A primeira teve 7.259.125 de aplicações, com um pouco mais de 70% de jovens vacinados. Esse dado chega a piorar no segundo reforço: com 3.279.923 de aplicações, apenas 12% das pessoas de 30 a 39 anos se vacinaram.