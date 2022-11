Publicado 26/11/2022 14:13 | Atualizado 26/11/2022 14:15

Rio - Policiais da equipe de demolição do Comando de Operações Especiais (COE) em conjunto com o 21° BPM (São João de Meriti) retiraram, na manhã deste sábado (26), barricadas colocadas pelo crime organizado nas ruas da comunidade da Linha, em São Mateus, em São João do Meriti.

Confira o vídeo postado no Twitter da PM:

Policiais militares da equipe de demolição do #COE, em conjunto com o #21BPM, estão retirando barricadas colocadas pelo crime organizado das ruas da comunidade da Linha, em São Mateus - São João de Meriti. pic.twitter.com/E20zwdzi41 — @pmerj (@PMERJ) November 26, 2022

Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões no local. A ocorrência segue em andamento.