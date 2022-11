A ocorrência foi encaminhada à 29ªDP (Madureira) - Divulgação

Publicado 27/11/2022 10:10 | Atualizado 27/11/2022 13:52

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam um suspeito de realizar diversos roubos no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio, neste sábado (26). Funcionários de uma das filiais da loja Americanas, localizada na Estrada da Portela, foram feitos reféns pelo criminoso.

Em seguida, a equipe de policiais foi acionada ao local, o bandido se rendeu e as vítimas foram libertadas.

Durante a ação, os agentes apreenderam uma arma e munições. A ocorrência foi encaminhada à 29ª DP (Madureira).

O DIA entrou em contato com a Americanas, que informou que nenhum cliente ou funcionário ficou ferido durante o assalto. "A companhia investe em segurança com tecnologia de monitoramento remoto, o que permitiu o rápido acionamento da polícia. A Americanas afirma estar contribuindo com as autoridades para a elucidação completa do caso", diz a nota da assessoria da rede de lojas.