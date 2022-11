Arma foi encontrada com o suspeito - Divulgação

Arma foi encontrada com o suspeitoDivulgação

Publicado 27/11/2022 15:46 | Atualizado 27/11/2022 15:56

Rio – Um homem morreu, neste domingo (27), após ser baleado em confronto com policiais do 3º BPM (Méier), no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Ele não teve a identidade revelada.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito havia roubado um carro no Grajaú, bairro também da Zona Norte, na manhã de hoje, e fugiu pela Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sendo cercado pelos agentes na Rua Caimbé.

Ainda de acordo com a corporação, o homem atirou contra os policiais, que reagiram à ação, e houve confronto. O bandido, então, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidas duas pistolas 9mm. O veículo foi recuperado.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).