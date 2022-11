A estátua foi recuperada após suposto furto - Divulgação

Publicado 27/11/2022 16:37 | Atualizado 27/11/2022 16:42





Em nota, a prefeitura declarou que registrou a ocorrência na 127ª DP (Armação de Búzios), após câmeras de monitoramento da cidade flagrarem homens retirando a estrutura do local às 2h24 de sábado (26). "Após buscas, foi realizado contato com a senhora Ísis Penido, que informou ser uma falha de comunicação, pois o monumento teria sido retirado por uma empresa que ela contratou, para ser levada para restauração", informou o comunicado.



O monumento de JK está na Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e será restaurado pela Prefeitura de Búzios, e em breve voltará para à Praia da Armação, na Orla Bardot.

Nas redes sociais, o secretário municipal de Cultura e Patrimônio Histórico afirmou que a estátua será restaurada por seu criador. "A pedido do prefeito, acabei de conversar com o artista Hidelbrando Lima, que é o escultor criador da obra, na próxima semana iniciaremos o processo emergencial de restauro do querido JK, e em breve ele voltará para a Orla Bardot de onde fica a contemplar o mar de Búzios", explicou.



Estátua de JK



Inaugurada em 2006 na Orla Bardot, trecho da Praia da Armação, a estátua homenageia o período em que o presidente Juscelino Kubitschek costumava passar suas férias em Búzios, na década de 1950, ocupando uma suíte de um casarão do século XVIII, que pertencia a seu ministro-chefe da Casa Civil, Oswaldo Penido. O monumento foi produzido pelo artista Hildebrando Lima, como presente de Paulo Soares Penido, familiar do então ministro.