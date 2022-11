Manifestantes se reúnem e pedem intervenção das forças armadas - Rede Social

Publicado 27/11/2022 15:33 | Atualizado 27/11/2022 15:54

Rio - Linhas do VLT que trafegam em frente ao Comando Militar do Leste, no Centro, sofreram alterações devido a manifestações golpistas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizadas desde a manhã deste sábado (27). O grupo invadiu os trilhos na área, impedindo a circulação do transporte.



De acordo com o Centro de Operações Rio, com a manifestação, foi iniciado um serviço provisório, a saber: Linha 3 - Santos Dumont até Santa Rita; Linha 2 no trecho de Praia Formosa até Central e de Praça XV até Saara; enquanto a Linha 1 segue operando normalmente.

Em nota, VLT Carioca informou que as interrupções de operação acontecem sempre levando em consideração a segurança do usuário, seja em manifestações ou ocorrências de segurança pública, por exemplo. A concessionária sempre acompanha, junto aos órgãos de monitoramento da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado, fatos que possam gerar alterações na circulação.



Nas redes sociais, manifestantes publicaram imagens dos protestos em que pedem por intervenção das forças armadas e descredibilizam a veracidade das urnas eletrônicas. Esses atos vem ocorrendo desde o fim das eleições por eleitores que não aceitaram o resultado das urnas, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do Brasil.