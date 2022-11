Ralf Gonçalves foi baleado por um homem que invadiu um quartel do Corpo de Bombeiros - Rede Social

O sangue do bombeiro é O- e as doações podem ser realizadas no Hemocentro do HFM, basta se apresentar na unidade e falar o nome completo do militar. De acordo com o irmão de Ralf, que fez um apelo nas redes pedindo ajuda, ele foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto estava em expediente de serviço.



Segundo as primeiras informações, o suspeito, identificado como Danilo Machado, de 32 anos, teria invadido a unidade militar para roubar uma moto, quando o sargento tentou impedir. Os dois teriam entrado em luta corporal e em seguida trocaram tiros. Danilo também ficou ferido e foi encaminhado para o mesmo hospital, no entanto, o estado de saúde dele é considerado estável.

O Corpo de Bombeiros, no entanto, informou que o suspeitou atacou o militar a tiros quando invadiu o quartel. Assistentes sociais da corporação atuam em apoio à família.



Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. A investigação está em andamento na 134ª DP (Campos dos Goytacazes), para esclarecer a motivação do crime.



Saiba o que precisa para doar sangue



- Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal); Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

- Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial; serão aceitos documentos digitais com foto.

- Pesar no mínimo 50 kg.

- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

- Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas.

- A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulher.

- O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.